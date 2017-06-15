Медведев пообещал запустить в России систему tax free с 1 октября

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Закон о tax free заработает в России с 1 октября 2017 года. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, на данном этапе необходимо обсудить поправки в Налоговый кодекс.

С 1 октября 2017 года в России заработает система tax free. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее о такой возможности говорили в Минфине.

По словам председателя правительства, на данном этапе необходимо обсудить поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения. "Это распространенная практика во многих странах", - цитирует РИА Новости речь Медведева на заседании правительства.

Таким образом, в скором времени иностранцы смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров. Эта выплата, по его словам, составляет сейчас 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Медведев уточнил, что речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Правительство рассчитывает, что в будущем система tax free окупит себя за счет роста розничного товарооборота.

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