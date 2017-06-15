WikiLeaks обнародовал новую информацию о работе ЦРУ

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Сайт WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов спецслужб США в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Раскрываются данные о проекте под названием "Цветные вишни". Эта программа может отслеживать активность интернет-пользователей, которые подключены к беспроводному Wi-Fi роутеру.

На сайте WikiLeaks опубликовали новую порцию секретных документов американских спецслужб в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Об этом пишет сайт "МИР24".

На этот раз раскрываются данные о проекте под названием "Цветные вишни". Данная программа позволяет отслеживать активность интернет-пользователей, которые подключены к беспроводному Wi-Fi роутеру.

Зараженное устройство способно внедрять вредоносный контент в общий поток данных, после чего, использовать имеющиеся уязвимости в приложениях или операционной системе на компьютере пользователей.

Предыдущий пакет документов был опубликован 1 июня. Они была посвящены инструментам кибершпионажа "Пандемия".

В первый раз WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ 7 марта.