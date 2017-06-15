WikiLeaks обнародовал новую информацию о работе ЦРУ
Сайт WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов спецслужб США в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Раскрываются данные о проекте под названием "Цветные вишни". Эта программа может отслеживать активность интернет-пользователей, которые подключены к беспроводному Wi-Fi роутеру.
На сайте WikiLeaks опубликовали новую порцию секретных документов американских спецслужб в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7. Об этом пишет сайт "МИР24".
На этот раз раскрываются данные о проекте под названием "Цветные вишни". Данная программа позволяет отслеживать активность интернет-пользователей, которые подключены к беспроводному Wi-Fi роутеру.
Зараженное устройство способно внедрять вредоносный контент в общий поток данных, после чего, использовать имеющиеся уязвимости в приложениях или операционной системе на компьютере пользователей.
Предыдущий пакет документов был опубликован 1 июня. Они была посвящены инструментам кибершпионажа "Пандемия".
В первый раз WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ 7 марта.