За четыре часа "Прямой линии" Путин ответил на семь десятков вопросов

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Владимир Путин ответил на вопросы россиян. Общение президента с народом длилось ровно четыре часа. За это время глава государства ответил почти на семь десятков вопросов, всего же их пришло более двух миллионов. В завершение "Прямого эфира" Путин заявил, что все будет хорошо.

В Гостином дворе завершилась "Прямая линия" с Владимиром Путиным. На вопросы президент отвечал ровно четыре часа, передает TVC.RU.

Всего президенту пришло более двух миллионов вопросов из всех регионов страны. За время эфира Путин успел ответить на 68 вопросов, касающихся экономики, социальной сферы, международной политики.

В завершение "Прямой линии" Владимир Путин извинился, что не смог ответить на все вопросы, но подчеркнул, что ему важен анализ поступивших сообщений.

Как отмечает РИА Новости, мужчины задавали вопросы немного чаще женщин. Более половины дозвонившихся — люди старше 55 лет.

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