СКР начал проверку после жалобы орловчанки Путину на нехватку лекарств

Теги: Общество путин проверка лекарства прямая линия орел

В Орловской области начата доследственная проверка по жалобе инвалида первой группы Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" на нехватку жизненно необходимых лекарств.

Следственный комитет России начал проверку в Орловской области после обращения женщины к президенту Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" о необеспечении жизненно необходимыми лекарствами.

В своем видеообращении жительница Орла, инвалид первой группы, рассказала, что ей на протяжении полугода не поступают лекарства, и она вынуждена добиваться обеспечения жизненно важными медикаментами через суд. Она уже обращалась к губернатору облздрав, но безуспешно.

Президент ответил, что государство в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств. И пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.

Следственный комитет намерен дать объективную правовую оценку бездействию правовых лиц.