Путин ответил на вопрос о своем преемнике
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Владимиру Путину задали вопрос о том, кто будет новым президентом нашей страны. Российский лидер ответил, что это могут решить только избиратели. Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.
В ходе "Прямой линии" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, кто будет новым главой государства. Об этом сообщает TVC.ru.
"Только избиратель, российский гражданин может определить, кто будет возглавлять район, город или страну", - ответил Путин.
Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о вызовах, с которым предстоит столкнуться новому президенту России. Путин отметил, что необходимо обеспечить рост доходов, избавиться от нищеты и бараков, развивать экономику, а также переходить к следующему технологическому укладу.
Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.
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