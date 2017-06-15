Путин ответил на вопрос о своем преемнике

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Владимиру Путину задали вопрос о том, кто будет новым президентом нашей страны. Российский лидер ответил, что это могут решить только избиратели. Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

В ходе "Прямой линии" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, кто будет новым главой государства. Об этом сообщает TVC.ru.

"Только избиратель, российский гражданин может определить, кто будет возглавлять район, город или страну", - ответил Путин.

Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о вызовах, с которым предстоит столкнуться новому президенту России. Путин отметил, что необходимо обеспечить рост доходов, избавиться от нищеты и бараков, развивать экономику, а также переходить к следующему технологическому укладу.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

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