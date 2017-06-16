Голосование. Кто больше стремится к улучшению отношений?

Тема программы "Право голоса": "Мягкая Европа". Во время "Прямой линии" Владимир Путин назвал плюсы введенных против России санкций. Благодаря им, по его словам, страна была вынуждена "включить мозги, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях". Из-за санкций Россия, по данным ООН, потеряла $50–52 млрд, а те, кто их ввели, - $100 млрд, заявил президент. Согласно данным опроса "Левады-центра", "в основном плохо" к Евросоюзу относятся 40% россиян, а "очень плохо" - 15%. Что ждать России от ЕС?