Путин рассчитывает, что Киеву хватит ума на выполнение минских договоренностей

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Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами после "прямой линии". В частности, он ответил на вопрос о ситуации на Украине. По словам Путина, он надеется, что украинским властям хватит ума, чтобы выполнить минские договоренности.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у Киева хватит ума на выполнение минских договоренностей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы государства после "прямой линии".

"Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства, чтобы реализовывать те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы. Имею в виду, прежде всего, минские соглашения", - сказал он.

В ходе "прямой линии" Путин прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко, который вспомнил стихотворение Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия" в связи с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом. Российский лидер в свою очередь прочел часть стихотворения Тараса Шевченко.