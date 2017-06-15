Собянин пообещал лично контролировать реализацию программы реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что президент России Владимир Путин поддержал программу реновации в столице, а также поручил обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. В связи с этим глава города подчеркнул, что будет лично контролировать этот проект.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет лично контролировать проект реновации и отвечать перед горожанами и президентом России Владимиром Путиным за его исполнение. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в ходе "Прямой линии" Владимир Путин отметил, что необходимо позаботиться о москвичах, которые проживают в домах, и которые попали в программу реновации.

"Речь идет о жилом фонде в Москве, который через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье", - сказал Путин. По его словам, необходимо своевременного решить данную проблему.

Также российский лидер подчеркнул, что нельзя насильно заставлять людей участвовать в программе реновации.

В ходе "Прямо линии" россияне спрашивали, можно ли применить такой проект по всей России. Путин ответил, что аварийное жилье является проблемой для всей страны, однако не у всех регионов есть средства для финансирования программы реновации.