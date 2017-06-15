Путин: нет ничего умного в силовой поддержке обыска в "Гоголь-центре"

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Президент России Владимир Путин прокомментировал обыски в "Гоголь-центре". По его словам, в силовой поддержке следственных действий не было необходимости, и в этом не было ничего умного. По его словам, подобные действия просто нелепы.

В силовой поддержке обысков в "Гоголь-центре" нет ничего умного. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Ничего умного здесь я не вижу. Потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо", - цитирует главу государства "РИА Новости".

В конце мая издание "Коммерсант" рассказало о неформальной беседе президента с актером Евгением Мироновым после вручения госнаград. На вопрос о том, зачем было прибегать к столь экстраординарным мерам при проведении обыска в "Гоголь-центре", Путин неожиданно ответил: "Да дураки".

Обыски в квартире у руководителя театра Кирилла Серебренникова, в самом театре и еще нескольких местах проводились в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах организации "Седьмая студия", основанной режиссером. По версии следствия, ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. Бывшие гендиректор и главный бухгалтер театральной компании Юрий Итин и Нина Масляева взяты под стражу. Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.