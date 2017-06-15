Воробьев пообещал быстро закрыть мусорный полигон в Балашихе

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Мусорный полигон в Балашихе будет закрыт как можно быстрее, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По плану его закрытие стояло не ранее 2021 года, но после того, как этот вопрос подняли во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным, было принято решение сдвинуть этот срок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что найдет возможность закрыть мусорный полигон ТБО "Кучино" в Балашихе до 2021 года, передает ТАСС.

По плану его закрытие стояло не ранее 2021 года. Однако после того, как данный вопрос был поднят во время "Прямой линии" с президентом, было принято решение сдвинуть этот срок.

Воробьев отметил, что город уже наступает на свалку. "Моя задача сейчас - дать указание министерству экологии, главе городского округа Балашиха, чтобы был постоянный экологический контроль по недопущению каких-то отклонений от технологии", - сказал Воробьев.

Между тем, как передает РИА Новости, губернатор Московской области выехал на мусорный полигон.

Вопрос о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе прозвучал в ходе "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Жители города попросили помочь в решении проблемы с огромной свалкой. Глава государства пообещал помочь решить данную проблему.

На эту ситуацию откликнулись в Следственном комитете России по Московской области. Сотрудники уже начали проверку.

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