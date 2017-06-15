Путин: администрация Обамы помешала Трампу выполнить обещания

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну высказал мнение о причинах того, почему хозяин Белого дома Дональд Трамп не выполнил ряд предвыборных обещаний. Глава российского государства отметил, что в этом может быть виновата администрация Барака Обамы.

Выполнить свои обещания президенту США Дональду Трампу помешала администрация предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы. Такое мнение высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Трампу – прим. ред.) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу", - отметил Путин.

Также российский лидер сказал, что Трамп грамотно строил свою избирательную кампанию, основываясь на ожиданиях народа.

"Это касается вопросов безопасности, это касается вопросов борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест в стране. Это касается защиты традиционных ценностей, ведь в значительной степени Соединенные Штаты - это такая пуританская страна. В значительной степени. Во всяком случае глубинка Соединенных Штатов", - подчеркнул Путин.

По его словам, Трамп и его команда точно понимали, "где их избиратель, в каких именно штатах большее количество выборщиков". "Я, когда смотрел его предвыборные речи, я тоже думал: ну, он перегибает явно по некоторым вопросам. Но оказалось, что он прав. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть", - сказал президент России.

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