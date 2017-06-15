Президент назвал программу реновации в столице своевременной

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Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" выразил поддержку программе реновации в Москве. Глава государства назвал эту инициативу своевременной, а также отметил важность того, как будет реализовываться программа. Путин подчеркнул, что к переселению граждан нельзя относиться формально.

Президент России Владимир Путин назвал своевременной программу реновации жилого фонда Москвы. Об этом он заявил в ходе "прямой линии" в четверг.

"Речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10-15 лет объективно превратится в аварийное жилье, и Москва получит такой же объем беды, как и многие другие регионы. Если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую сложно будет решить. И реально люди тогда начнут страдать", передает слова главы государства TVC.ru.

Путин отметил, что для него большое значение имеет отношение самих москвичей к данной инициативе. Президент подчеркнул, что важны те методы, которые будут применяться при расселении людей, и необходимо, чтобы при этом соблюдались права жителей "хрущевок". По словам президента, к расселению граждан нельзя относиться формально.

"Чувствую, что мэр Москвы настроен именно на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчиненных именно такого подхода", – добавил Путин.

Глава государства отметил также, что реализация программы в столице будет осуществляться за счет городского бюджета. Затраты на нее составят около 100 миллиардов рублей в год.

Противникам реновации Путин рекомендовал уважать мнение большинства. При этом, по его словам, насильно заставлять участвовать в программе никого не будут.

"Ну не хотят, значит заставлять насильно нельзя. Однако меньшинство должно уважать мнение большинства, которое выступает за снос дома", - заявил президент.

Голосование по программе реновации завершится в четверг 15 июня. Прием голосов в центрах "Мои документы" завершится в 20:00, а на портале "Активный гражданин" – в 23:59. Причем, те, кто начал заполнять форму до полуночи, смогут завершить голосование после 0:00.

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