Минобороны: США могут применить РСЗО для удара по армии Сирии

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США перебросили из Иордании в район сирийского населенного пункта Эт-Танф реактивные системы залпового огня. В Минобороны отметили, что дальность применения не позволит оказывать поддержку подконтрольным американской стороне отрядам "Сирийских демократических сил". В связи с этим, в военном ведомстве допустили использование РСЗО для ударов по подразделениям сирийских войск.

США могут использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были переброшены из Иордании на базу в районе сирийского населенного пункта Эт-Танф, для атаки на правительственные войска Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, которое имеется в распоряжении TVC.ru.

В военном ведомстве подчеркнули, что дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам "Сирийских демократических сил", которые действуют против террористов запрещенного в России "Исламского государства" в Ракке.

В Минобороны, при этом, напомнили, что силы антиигиловской коалиции под руководством США неоднократно атаковали сирийские правительственные войска, которые действуют против ИГ у границы с Иорданией. "Поэтому не трудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Минобороны задаются вопросом, какие реальные цели преследуются США в Сирии.

Накануне, 14 июня, стало известно о перемещении в Эт-Танф американской установки для запуска ракет большой дальности из Иордании. Также сообщалось о намерении США создать вторую базу в Сирии в районе Эз-Закф.

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