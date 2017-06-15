Прямая линия Владимира Путина. Главное

Теги: Политика путин прямая линия

"Прямая линия" Владимира Путина с россиянами стала главным общественно-политическим событием дня. Президент общался с гражданами почти 4 часа и за это время успел ответить на 68 вопросов. Глава государства обсудил как личные бытовые проблемы людей, так и ситуацию в стране, а также международные отношения.

Еще до того как началась трансляция прямой линии с президентом, от россиян поступило почти 2 миллиона обращений, отмечает "ТВ Центр". Вопросы принимались вплоть до окончания эфира. Один только колл-центр в минуту обрабатывал до тысячи звонков. Обратиться к главе государства можно было, позвонив по телефону, отправив видеособщение, СМС, ММС, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. В этом году с помощью социальных сетей "Одноклассники " или "ВКонтакте" Владимиру Путину можно было отправить не только текст, но и видеоролик.

В первой пятерке самых злободневных для граждан страны тем - рост цен, падение уровня жизни, ЖКХ, здоровье. И традиционное для прямых линий огромное количество личных просьб. Президент начал с главного. С того, что напрямую влияет на благополучие каждого россиянина.

"Рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста. Три квартала подряд наблюдается рост экономики. Рост ВВП скромный. Тем не менее, из квартала в квартал. В конце прошлого года, в четвёртом квартале – плюс три процента, в первом квартале этого года – плюс пять процентов, в апреле – уже 1,4 процента. В целом за четыре месяца – плюс 0,7. Растёт промышленное производство, наблюдается рост инвестиций в основной капитал – 2,3 процента, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста, рост несырьевого и неэнергетического экспорта – на 19 процентов", - отметил глава государства.

Один из важнейших макроэкономических показателей – инфляция. Сейчас она рекордно низкая за всю новейшую историю страны, подчеркнул Путин, – 4,2 процента. И есть все шансы достигнуть планового показателя в 4 процента по году.

Отдельно глава государства остановился на пользе от санкций: обоюдоострое оружие повредило всем экономикам, попавшим под него, но Россия приобрела больше, чем потеряла.

"Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газодолларами. К чему это привело? У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, авиастроении, ракетной области, в фармацевтике сейчас у нас идут хорошие процессы, в тяжёлом машиностроении. Уже не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем, рост около трёх процентов, и Россия стала номером один, лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы. Так что вот вам результат", - пояснил президент.

Правда, признал президент, пока структура экономики все равно не такая, как хотелось бы. Нерешенных проблем хоть отбавляй. Взять хотя бы доходы россиян. Количество людей, живущих за чертой бедности, за несколько лет увеличилось с 10 до 13,5 процента. И за каждым из этих сухих процентов –десятки, а то и сотни тысяч судеб людей. Студию прямого эфира завалили письмами и фотографиями с зарплатными квитками из регионов: педагог детского сада Астрахани - 8 тысяч рублей, медсестра на космодроме "Восточный" - 10, пожарный из Саратовской области ежедневно рискует жизнью за 8 тысяч в месяц.

"Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Другие категории бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то что цены подросли, инфляция была значительная (в позапрошлом году она 12,9 процента была), а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительством на этот счёт говорил, у них есть поручение. С 1 января 2018 года доходы будут проиндексированы", - заверил президент.

Немало вопросов поступило и относительно положения дел в здравоохранении. Инвалид первой группы Клавдия из Орла пожаловалась, что федеральным льготникам отказывают в выдаче необходимых лекарств. А это Апатиты Мурманской области. Для 50 тысяч местных жителей медицинские услуги практически недоступны. Девятиэтажный корпус новой больницы превратился в долгострой. У 24-летней Дарьи Стариковой рак четвертой степени. Изначально врачи диагностировали межпозвоночный остеохондроз. Драгоценное время лечения было упущено. Проблема в нехватке в городке узких специалистов. Чуть не плача, девушка попросила президента даже не за себя, за всех жителей Апатитов, восстановить строительство новой многопрофильной больницы.

"Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение. У нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в город Кировск, в соседний город. Нам приходится обращаться за помощью, ездить туда. Так еще нас за тяжелыми операциями, за сложными, на необходимое обследование отправляют в город Мурманск. Это в пяти часах езды от нас. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать", - обратилась у президенту Дарья Старикова.

"Дашенька, смотри. Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу. У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично", - заявил глава государства.

Владимир Путин обратил внимание на то, что проблемы с медициной есть везде, в том числе и в западных странах. Но некоторыми достижениями страна может действительно гордиться: начиная с 2000 года, материнская и младенческая смертности снизились в 3-4 раза. Это одни из лучших, по словам Путина, показателей социальной сферы в мире. Рождаемость растет темпами, которым европейские страны могут только позавидовать. И как бы в подтверждение этих слов во время прямой линии в многофункциональном перинатальном центре на свет появился мальчик. Рост 54 сантиметра, вес – 3800. Свой первый день рождения крошечный Михаил встретил буквально в прямом эфире, а поздравления принимал от самого президента.

"Прежде всего, хочу поздравить Михаила Артёмовича, его папу и маму с рождением, а его самого с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребёнку", - сказал он.

На вопросы о своей семье Владимир Путин всегда отвечает не очень охотно: старается оградить близких от излишнего внимания. Но президент успокоил общественность: дочери, несмотря на слухи, живут в России, занимаются не политикой, а наукой и образованием. Живут обычной, рядовой жизнью. Такой же глава государства хочет и для своих внуков.

"Понимаете, в чём дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, – они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое, это нанесёт ущерб просто развитию ребёнка. Поэтому всё у меня нормально, я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции", - попросил президент.

"Мы вас понимаем и поздравляем с тем, что вы дедушка", - сказала одна из ведущих прямой линии Татьяна Ремезова.

"Спасибо. У меня второй внук недавно родился", - поблагодарил Путин.

Сразу несколько обращений поступило Владимиру Путину из районов, пострадавших от буйства стихии. Регионы разные. Будь то лесные пожары в Забайкалье или наводнение в Ставропольском крае, проблема одна. Федеральный центр выделяет деньги на приобретение нового жилья или ремонт старого, но до людей они почему-то не доходят. Село Краснокумское на Ставрополье основательно подтопило в мае. Валентина Соковская – многодетная мать. Вернуться в свой дом с детьми она не может – стены треснули, стены покосились, внутри повсюду запах плесени и сырости. Но чтобы начались хоть какие-то работы, от нее требуют оплатить справки – 6 тысяч архитектурной комиссии, по 1800 рублей на каждого члена семьи надо отдать в МФЦ, чтобы получить документ о том, что иного жилья у них нет.

"Мы живём у друзей, дети в разъездах, у меня трое детей. Это мой младший, единственный со мной ребёнок остался. Вот мои дети: дочка в санатории находится, сын – у кумовьёв. Но на сколько – я не знаю. Пока лето – хорошо, у друзей, а осень, зима? Что делать, мы, честно, не знаем", - рассказала Валентина Соковская.

"Валентина, то, что вы мне сейчас сказали, очень странно. Вообще не укладывается у меня в голове. И я хочу спросить: Вам 10 тысяч выплатили? 50 тысяч – за частично утраченное имущество?" - поинтересовался президент.

"Нет, выплат до сих пор нет", - ответила жительница Ставрополья.

"Вообще никаких?" – уточнил Путин.

"И я не одна такая. Нет, помощи никакой не было", - отметила она.

"Это очень странно, потому что федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. И я хочу задать вопрос своему двойному тёзке, губернатору Ставропольского края. Владимир Владимирович, где деньги? Первое. Второе – хотел бы попросить Генеральную прокуратуру проверить, как идёт эта работа. Надеюсь, что Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберётся", - заявил президент.

Одна картинка страшнее другой. Во время прямой линии жители российских регионов без купюр смогли показать президенту, в каких условиях они живут. Главе государства демонстрировали деревянные бараки и строительные вагончики, в которых людей временно селили 40 лет назад, да так и позабыли про них. Удобства во дворе, вода в кране –недоступная роскошь. Из российской глубинки просто вал сообщений: если москвичи еще думают, нужна им программа реновации или нет, регионы заочно голосуют "за". Владимир Путин поддержал идею о том, что при успешной реализации проекта в Москве, можно будет подумать и о других регионах. Но при условии наличия в областных бюджетах денег, ведь Москва вкладывает собственные средства. И только после того, как будет завершено переселение из ветхого и аварийного жилья. Президент так же рассказал, при каких условиях программа реновации будет проведена в столице.

"Чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы, прежде всего – право собственности. Важно, как это будет делаться. Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, правительство говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности от метро, практически на тех же местах, рядом почти. Как я чувствую, мэр Москвы настроен на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчиненных именно такого подхода", - заявил глава государства.

На прямую линию к российскому президенту активно обращались и граждане других государств. Например, житель Киева напомнил россиянам, что не все украинцы поддерживают идеологию Бандеры и Шухевича, а многие выходят на шествия Бессмертного полка. Путина также попросили прокомментировать недавние торжества на Украине по поводу введения безвизового режима и цитирование по этому поводу украинским президентом строчек из Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

"Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой – за это похвалю. Но это стихотворение не заканчивается таким образом, там есть вторая часть, она звучит так: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей", -напомнил президент.

"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда‑то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня называются Украиной. Так что здесь особенно нечего нос задирать", - отметил он.

Владимир Путин процитировал более актуальное, по его мнению, для сегодняшней Украины изречение.

"Тарас Шевченко ещё почти 170 лет назад сказал: "Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают её свои собственные дети". Надеюсь, что когда‑то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится", - сказал Путин.

По географии поступивших звонков сегодня можно было изучать не только карту России, но и мира. На прямую линию прорвались звонки даже из-за океана. Вот, например, житель американского штата Аризона Джереми Боулинг заверил Путина, что он его очень большой поклонник и спросил совета: как дать понять соотечественникам, что Москва Вашингтону не враг?

"Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, как мы хорошо знаем, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками. Российская Империя в своё время сыграла значительную роль в обретении Соединёнными Штатами своей независимости и поддерживала Соединённые Штаты. То, что сейчас развивается русофобия в Соединённых Штатах, мы видим. Мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", - сказал президент.

Отношения России и США одним вопросом не ограничились. Оно и понятно, ведь волнуют они не только жителей этих двух стран, но и весь мир. Владимира Путина попросили прокомментировать недавние показания экс-главы ФБР американскому конгрессу, в которых он выразил уверенность в том, что Россия вмешивалась в американские выборы. Правда, бездоказательно. Впрочем, Джеймс Коми наговорил тогда столько всего, что позволило усомниться не в его словах, но и, в принципе, в профессиональных способностях.

"Он вдруг сказал, что он записал разговор с президентом, а потом через своего друга передал этот разговор в средства массовой информации. Но это уже звучит и выглядит очень странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом ещё через своего друга передаёт в СМИ. А чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определённую позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены, какие-то преследования возникнут и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России", - заверил глава государства.

Прямая линия продолжалась ровно четыре часа. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.

Лилия Акиньшина, Олег Гаврилов, "ТВ Центр"