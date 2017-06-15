Путин рассказал о своем отношении к протестным акциям

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По окончании "прямой линии" Владимир Путин ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов.

Президент назвал трагедией то, что сегодня происходит в Донбассе, отметил "ТВ Центр". По его словам, Россия будет делать все, чтобы поддержать живущих там людей, вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Он отметил, что рассчитывает, что у нынешних киевских властей хватит здравого смысла выполнить минские договоренности. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что проблемы в Донбассе не уменьшаются, а отчасти нарастают. Поэтому в Москве будут анализировать ситуацию, чтобы своевременно принять решения, которые будут адекватны складывающейся обстановке. Президент также ответил на вопрос, касающийся недавних протестных акций.

"Протестные акции всегда возможны в рамках демократических процедур. Думаю, что это правильный, хороший способ донести до власти - до любой власти и в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями. Но одно дело организовывать протестные акции, а другое дело использовать эти акции как инструмент провокации и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую. Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит и люди стоят, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой", - заявил президент.