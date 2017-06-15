Новым директором музея "Исаакиевский собор" стал Юрий Мудров

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Комитет по культуре Санкт-Петербурга принял решение назначить новым директором государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" искусствоведа Юрия Мудрова. Он приступит к работе с 15 июня 2017 года.

Новым директором государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" стал искусствовед Юрий Мудров. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в комитете по культуре Санкт-Петербурга по итогам проведенного отбора представленных кандидатов. Мудров приступит к работе с 15 июня 2017 года.

В комитете сообщили, что Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

Ранее должность директора Исаакия занимал Николай Буров. 1 июня он ушел с этого поста, на котором работал с 2008 года, по собственному желанию. С 31 мая исполняющим обязанности директора была писательница Ирада Вовненко.