Друзья и коллеги рассказали об Алексее Баталове

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В возрасте 88 лет ушел из жизни всенародно любимый актер Алексей Баталов. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в театре и кино - в том числе в таких картинах, как "Летят журавли", "Девять дней одного года" и "Москва слезам не верит". Алексей Баталов работал и как режиссер, озвучивал мультфильмы и документальное кино, а также преподавал во ВГИКе. Соболезнования родным и близким актера выразил Владимир Путин.

Дорогой мой человек. Так про него могли бы сказать миллионы. Он из тех редчайших актеров, кого любили - искренне, кому верили. Безоглядно. Ему удалось почти невозможное – образ такого "негероического героя". Абсолютно своего, близкого, понятного. И в то же время настоящего, рядом с которым надёжно и тепло. В нём были и невероятное обаяние, и интеллигентность, и потрясающая самоирония, вспоминает "ТВ Центр".

Он из тех, кто с детства был уверен: вся жизнь – театр. Родился в актерской семье, тесно связанной с МХТ. Даже жили поначалу там же, в комнатке рядом с декорациями.

"Я родился во дворе Художественного театра, в заднем дворе, где именно гуляют актёры. Буквально, а не фигурально я сейчас говорю. Это единственные впечатления были, на улицу не выходил я", - рассказывал о себе Баталов.

Когда мама второй раз вышла замуж, его отчимом стал писатель Виктор Ардов. И часть детства Баталов провел в легендарной квартире на Большой Ордынке, служившей и московским приютом для Анны Ахматовой, и местом встреч для Цветаевой, Мандельштама, Булгакова, Зощенко, Пастернака. В кино впервые сыграл еще в семнадцать лет в фильме про Зою Космодемьянскую. А почти все остальные его роли теперь уже классика. И "Летят журавли", и "Дама с собачкой", и оскароносная "Москва слезам не верит".

У него действительно всегда были принципы. Поэтому, ни одной случайной роли.

"Он очень был требовательный. Прежде всего к самому себе. И, конечно, режиссура, которая с ним работала, она была влюблена в эту индивидуальность, в эту ищущую и всегда молодую индивидуальность", - рассказал народный артист России Всеволод Шиловский.

Не играл – жил. Оттого и был убедителен и в роли шофера-дальнобойщика, и в образе врача, гимнаста Тибула, физика-ядерщика. А его неподражаемый голос, как шутили друзья, имел просто терапевтический эффект. Даже когда он озвучивал мультфильмы, как было в культовом "Ежике в тумане" Юрия Норштейна.

Он ведь и сам снимал, в качестве режиссера: "Шинель", "Три толстяка", "Игрок". Писал стихи, сценарии и картины. И больше сорока лет преподавал во ВГИКе. Мастером тоже всегда был требовательным, но студенты его обожали.

"Он всегда приносил вот в нашу кафедру актёрского мастерства какую-то свою интонацию, что просто вот приводит в шок. Прекрасный шок. Замирает всё, вот он входит, как луч солнца, душа поднимается, и сидеть даже неловко перед этим человеком", - отметил народный артист России Александр Михайлов.

"Великий актер, который не умел притворяться. И был всегда настолько человечным, естественным, ну это редко когда у кого получается", - вспоминает ректор ВГИК Владимир Малышев.

Он страстно любил Москву. И несколько лет зрители нашего канала открывали её бесконечные тайны, гуляя с Алексеем Баталовым по Кузьминкам, Сивцеву Вражку или Крутицкому подворью.

Алексей Баталов был очень скромен. Редко давал интервью и появлялся на публике. В последние годы постоянно беспокоило здоровье, в феврале перенес операцию на ноге, и все следующие пять месяцев провел в клинике.

"Я недавно с ним говорил по телефону, мы даже собирались с ним снять картину может быть. Я его уговаривал вернее", - рассказал режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов.

Не сбылось. Все друзья не верят, но он ушел сегодня утром, во сне. Проститься с Алексеем Баталовым можно будет в понедельник, в Доме кино. А похоронен он будет, как и хотел – рядом с родителями на Преображенском кладбище.