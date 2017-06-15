Число жертв взрыва у детского сада в Китае возросло до 9 человек

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По меньшей мере 9 человек погибли, 66 получили ранения в результате взрыва около детского сада в китайском городе Сюй-Чжоу. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Взрыв прогремел днём, когда на месте было много родителей, которые пришли забирать своих детей, отметил "ТВ Центр". На кадрах, которые сняли очевидцы трагедии, видно, что многие люди лежат на земле без движения. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Двое скончались на месте, ещё семеро – уже в больнице. Состояние девяти раненых оценивается как критическое. Полиция начала расследование. Причины трагедии пока не называются. По одной из версий, мог взорваться газ в расположенном рядом с детским садом кафе. Не исключается пока и версия теракта. Следствие взял под свой контроль министр общественной безопасности КНР.