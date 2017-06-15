Медведев отметил рост доходов федерального бюджета
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Доходы федерального бюджета в первом квартале этого года превысили план на 13 процентов и составили более 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Министры обсуждали вопросы выполнения целевых и инвестиционных программ, говорили об исполнении федерального бюджета, отметил "ТВ Центр". Премьер сообщил, что снизить инфляцию и обеспечить предсказуемые условия для развития экономики поможет введение нового бюджетного правила, согласно которому параметры финансового плана будут рассчитывать исходя из цены в 40 долларов за баррель нефти марки Urals. Доходы, полученные сверху, будут направлять на пополнение резервного фонда. По словам Дмитрия Медведева, итоги первого квартала этого года показали переход российской экономики к плавному росту.