Сенат США завершил процедуру одобрения новых санкций против России

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Члены сената Конгресса США проголосовали за внесение поправок в законопроект, предусматривающий новые санкции против Ирана и России. За принятие документа проголосовали 97 против двух. Ранее сенат включил поправку об антироссийских санкциях в законопроект по иранским ограничительным мерам.

Сенат Конгресса США проголосовал за поправки в законопроект, который предусматривает новые санкции против Ирана и России. За принятие документа проголосовали 97 против двух. Теперь инициативу должны одобрить в палате представителей и законопроект ляжет на стол президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сенат включил поправку об антироссийских санкциях в законопроект по иранским ограничительным мерам.

Согласно документу, ограничительные меры могут быть наложены против лиц, которые хотят вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более пяти миллионов долларов за год, или одного миллиона долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Также США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Между тем, канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении Москвы. По их словам, рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине.