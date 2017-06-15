Истребители НАТО сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Теги: В мире нато самолет прибалтика

Истребители НАТО вылетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря. В сопровождении участвовали самолеты F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 ВВС Швеции.

Самолеты ВВС Дании, Финляндии и Швеции сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"15 июня стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в российском военном ведомстве отметили, что самолеты Ту-160 сопровождали истребители Су-27 Западного военного округа. Также, в сопровождении находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации.

"Летчики дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - добавили в Минобороны.

Читайте также:

Пентагон показал снимки перехвата Су-27 американских бомбардировщиков

МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата B-52 над Балтикой