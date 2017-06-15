СКР попросил отдать ему расследование гибели "пьяного" мальчика в Балашихе

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СКР просит передать в собственное производство уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Балашихе и проверить факты, изложенные в СМИ по этому инциденту. Ранее журналисты узнали, что шестилетний мальчик погиб во дворе дома в подмосковном городе в результате наезда иномарки. Позднее экспертиза якобы показала наличие алкоголя в крови ребенка в 2,7 промилле.

Следственный комитет России инициировал вопрос о передаче в собственное производство уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СКР.

В случае, если дело будет передано из органов полиции, то следователи проверят все факты, которые были изложены в СМИ об этом инциденте. Кроме того, будет проведена повторная экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.

Так в СКР прокомментировали информацию СМИ, согласно которой, мальчик погиб в результате наезда на него иномарки во дворе дома в Балашихе. Машина протащила тело ребенка по дороге не менее 10 метров. Позднее экспертиза показала наличие алкоголя в крови у погибшего ребенка в 2,7 промилле, что равно целой бутылке водки. После этого семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу, передает РИА Новости.

Кроме того, они отметили, что на свидетелей оказывалось давление, а само дело не возбуждали около месяца. При этом, часть доказательств была уничтожена.

После появления этой информации в СМИ, в полиции сообщили о намерении подготовить документы для проведения эксгумации тела погибшего мальчика и проведения дополнительных судебно-медицинской и биологической экспертиз.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, версия о том, что погибший под колесами иномарки мальчик был пьян, чудовищна. "В эту чудовищную версию про алкоголь в крови шестилетнего мальчика трудно поверить. Но даже, если факт подтвердится, то это должно стать серьезным поводом для дополнительного разбирательства, но отнюдь не смягчающим вину обстоятельством. Ответственность за это преступление не должна быть смягчена ничем", - сказала Мишонова.