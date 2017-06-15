В Москве спасли прыгнувшего с Большого Каменного моста белоруса

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В Москве спасли прыгнувшего с Большого Каменного моста гражданина Белоруссии. Жизни и здоровью 33-летнего мужчины ничто не угрожает. Спасатели доставили его на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" и ожидают прибытия медиков.

Гражданин Белоруссии спрыгнул в Москву-реку с Большого Каменного моста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Во время патрулирования обнаружен 33-летний мужчина, гражданин Белоруссии, спрыгнувший с Большого Каменного моста", - говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" и ожидают прибытия медиков. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.