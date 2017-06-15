В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу
Теги: автомобиль нью-йорк Происшествие
Не менее десяти человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Нью-Йорке. ДТП произошло на Манхэттене. Одного человека госпитализировали. Остальным медики, прибывшие на место происшествия оказали помощь на месте.
В центре Манхэттена автомобиль врезался в группу пешеходов. По данным ТАСС, в результате пострадали десять человек. Однако госпитализация потребовалась только одному из них. Остальным помощь медиков была оказана на месте.
#BREAKING Car ploughs into crowd in #Manhattan, #NewYork.. Reports of injuries.. pic.twitter.com/hgGJTZg4OQ— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 15 июня 2017 г.
Инцидент произошел на 37-й улице, рядом с Линкольн-тоннелем, который проходит под рекой Гудзон и связывает Манхэттен со штатом Нью-Джерси.