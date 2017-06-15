В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу

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Не менее десяти человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Нью-Йорке. ДТП произошло на Манхэттене. Одного человека госпитализировали. Остальным медики, прибывшие на место происшествия оказали помощь на месте.

В центре Манхэттена автомобиль врезался в группу пешеходов. По данным ТАСС, в результате пострадали десять человек. Однако госпитализация потребовалась только одному из них. Остальным помощь медиков была оказана на месте.

Инцидент произошел на 37-й улице, рядом с Линкольн-тоннелем, который проходит под рекой Гудзон и связывает Манхэттен со штатом Нью-Джерси.