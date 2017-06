В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу

В центре Манхэттена автомобиль врезался в группу пешеходов. По данным ТАСС, в результате пострадали десять человек. Однако госпитализация потребовалась только одному из них. Остальным помощь медиков была оказана на месте.

