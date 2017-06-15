В Белом доме не видят необходимости в новых санкциях против России

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Германия и Австрия выступили против решения американского Сената расширить антироссийские санкции. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Германии и федерального канцлера Австрии. В Белом доме также считают достаточным существующий пакет санкций.

Как отмечает "ТВ Центр", Зигмар Габриэль и Кристиан Керн считают, что подготовленные американцами меры против российских компаний нанесут урон энергетической безопасности Европы. А также осложнят совместные усилия по урегулированию украинского кризиса. Европейцы фактически обвинили США в попытке таким образом заменить российские поставки газа в Европу американскими. Берлин и Вена также возмущены намерением США штрафовать европейские компании, если те нарушат американский санкционный режим. Европейцы считают, что это противоречат международному праву.

Новый законопроект по антироссийским санкциям был накануне одобрен Сенатом США. Он коснётся в первую очередь российских финансовых и энергетических компаний, которым ужесточат условия кредитования на Западе. При этом вопрос об антироссийских санкциях был включён в пакет предложений по Ирану. Видимо, чтобы у президента Трампа, который настроен скептически к Исламской Республике, не поднялась рука применить своё право вето к этому законопроекту. Тем более, что некоторые сенаторы открыто заявили, что отказ президента подписать документ будет воспринят как предательство демократии. В Белом доме же в четверг заявили, что считают ныне действующий санкционный пакет эффективным и вполне достаточным.