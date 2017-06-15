ГИБДД изучает видео с ездящими по "встречке" у Белого дома в Москве лихачами

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Два автомобиля выехали на встречную полосу в центре Москвы. Это произошло напротив Дома правительства. Видео произошедшего выложили сами лихачи в Instagram. По их словам, они очень торопились в любимые рестораны. Видеозаписью уже заинтересовались в столичном ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД заинтересовались видеозаписью в соцсети Instagram, на которой видно, как два водителя проехали по встречной полосе неподалеку от Дома правительства в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, два автомобиля обгоняют образовавшуюся на дороге пробку. В итоге встречным машинам приходится объезжать лихачей. Согласно подписи к видео, причиной такого поступка стала ситуация на дороге, которая помешала быстро добраться до "любимого пятачка с ресторанами".

Видео выложено на аккаунте Richrussiankids, который посвящен развлечениям "золотой молодежи". До этого в нем, в частности, появился видеоролик, на котором "мажоры" устраивают дрифт на автомобилях BMW M5 прямо на проезжей части неподалеку от здания МГУ, в то время как рядом проезжают машины.

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