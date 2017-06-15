Глава МВФ рекомендовала одобрить программу помощи Греции

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард рекомендовала одобрить новую программу помощи Греции. В четверг еврогруппа предварительно договорилась о выделении Афинам очередного транша, который должен составить 8,5 миллиарда евро.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард рекомендовала одобрить новую программу помощи Греции. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы фонда.

Как сообщил ТАСС, в четверг Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции новый транш, который должен составить 8,5 миллиона евро.

"Мы согласовали предварительные положения по реформам и поздравили греческий народ за его интенсивные усилия и решимость. Следующим шагом станет выделение Европейским стабилизационным механизмом очередного транша, объем которого достигает 8,5 миллиарда евро", - сказал председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам заседания.

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