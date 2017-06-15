США поддержат альтернативу минским соглашениям в случае ее появления

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США привержены минским договоренностям, однако готовы поддержать другой механизм урегулирования кризиса в случае его разработки, и если он будет успешным. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт. По ее словам, прогрессом выполнения "Минска" в Вашингтоне не удовлетворены.

Вашингтон все еще привержен минским соглашениям. Тем не менее, американская сторона недовольна прогрессом их выполнения, отметила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Науэрт, если стороны договорятся о создании другого механизма, альтернативного минским договоренностям, и он будет успешным, то США поддержат его.

При этом США сами не предлагали "какой-то новый план" урегулирования ситуации на Украине.

В четверг в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин отметил, что надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Также он подчеркнул, что рассчитывает на то, что у украинского лидера Петра Порошенко хватит ума, "здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства, чтобы реализовывать" минские договоренности.

Накануне, 14 июня, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в администрации президента считают возможным урегулировать украинский кризис вне минского формата. Он добавил, что Москва и Киев могут договориться посредством структуры, отличной от "Минска", однако направленной на достижение заложенных "Минском" целей.

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