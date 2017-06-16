Посла США в Турции вызвали в МИД из-за ордеров на арест охранников Эрдогана

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Полиция США объявила в розыск охранников президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ МИД Турции вызвал для объяснений американского посла в Анкаре. Столкновение между противниками турецкого руководства и охраной Эрдогана произошла в мае у резиденции посла Турции. В результате потасовки пострадали девять человек.

Полиция США выдала ордеры на арест девяти охранников президента Турции Реджепа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами во время визита политика в Вашингтон в мае, передает "Интерфакс".

МИД Турции в связи с этим вызвало для объяснений посла США в Анкаре. Ему сообщили, что решение, принятое американскими властями, ошибочно и предвзято. По мнению турецкой стороны, потасовка произошла в результате неспособности сотрудников службы безопасности США принять необходимые меры.

Во время визита Эрдогана в США в мае его противники устроили демонстрацию у резиденции посла Турции в Вашингтоне. Между протестующими и охраной президента завязалась драка, в ходе которой пострадали девять человек.

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