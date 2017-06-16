Сирийский Эль-Маядин стал новой столицей ИГ

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Многие главари "Исламского государства" сбежали из иранского Мосула и сирийской Ракки из-за атак международной коалиции. Эти города были главными оплотами боевиков. Теперь командиры ИГ прячутся в сирийском городе Эль-Маядин, он может стать новой столицей террористов.

Город Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр эз-Зор стал новой столицей запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в США и Сирии.

Боевики начали покидать сирийскую Ракку и иракский Мосул из-за штурма международной коалиции и бежать в Эль-Маядин, находящийся на границе с Ираком у берега реки Евфрат.

Источники агентства утверждают, что Эль-Маядин станет последним оплотом боевиков, поэтому они будут защищать его до последнего.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года. В 2016 году международная коалиция практически освободила город, ведутся бои на подступах к Ракке. Город считается неофициальной столицей террористов. Операция по освобождению Мосула до сих пор продолжается, пока удалось освободить только восточную часть города.

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