Путин счел "излишнюю демонизацию" Сталина атакой на Россию

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Иосиф Сталин был сложной фигурой и "продуктом своей эпохи", заявил Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. По его словам, "демонизация" Сталина - один из путей "атаки на Советский Союз и Россию". Президент также назвал Сталина сложной исторической фигурой

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что "излишняя демонизация Сталина" - это один из способов атаки на СССР и Россию, передает "Интерфакс".

"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?" - заявил Путин.

Президент назвал Сталина сложной исторической фигурой и "продуктом своей эпохи". По словам российского президента, Россия с тех пор "капитально изменилась". "Конечно, наверное, что-то в сознании остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", - подчеркнул Путин.

Путин также заявил, что проблема олигархии стоит сейчас не так остро, как это было в 90-е. Президент не видит проблемы в этом вопросе в современной России. Кроме того, российский лидер рассказал о вмешательстве США в выборы в России.

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