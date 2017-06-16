Медведев поручил переселить четыре министерства в "Москва-Сити"

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Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда четырех министерств из зданий в центре столицы в "Москва-Сити". В настоящее время Минэкономики, Минстрой, Минкомсвязи и Минпромторг занимают 16 зданий. Планируется, что в "Москва-Сити" затраты на их содержание уменьшатся на миллиард рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда Минэкономики, Минстроя, Минкомсвязи и Минпромторга из зданий в центре столицы в "Москва-Сити" в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Главы указанных ведомств подготовили письмо Медведеву о возможности "создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити". При этом пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила информацию о том, что такой проект действительно есть.

На данном письме стоит резолюция Медведева, согласно которой первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову поручено проработать идею переезда министерств и минимизировать затраты на содержание ведомств.

В настоящее время Минэкономики, Минстрой, Минкомсвязи и Минпромторг занимают 16 зданий в центре столицы. Их общая площадь около 300 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом здании они будут занимать 70 тысяч квадратных метров, что уменьшит затраты на содержание на миллиард рублей.