Пасмурная погода ждет москвичей в выходные

Теги: дождь москва Погода

Облачно и прохладно будет в Москве и Подмосковье в пятницу. Воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, местами пройдет дождь. В субботу будет немного теплее, но также будет идти небольшой дождь. В воскресенье синоптики прогнозируют потепление до плюс 25.

Сразу на несколько регионов России обрушились сильные дожди с грозами и градом. Во власти непогоды могут оказаться Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия. Там объявлено штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".

В Астрахани проливной дождь превратил улицы в бурные реки и вызвал настоящий потоп в центре города. На некоторое время было остановлено движение общественного транспорта. За сутки там выпала месячная норма осадков. И по прогнозам синоптиков, улучшения погоды не ожидается. Ливень будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 метров в секунду.

В Москве накануне был побит температурный рекорд полуторавековой давности. Днем воздух в столице прогрелся лишь до 9,5 градусов. Но уже к выходным дожди прекратятся и придёт потепление. В воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 25.