Два человека погибли при столкновении "КамАЗа" и поезда на Сахалине

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Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" на Сахалине. Погибли двое пассажиров грузовика.

На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом". Жертвами аварии стали два человека, которые находились в автомобиле, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в Макаровском районе. По предварительным данным, после столкновения загорелась кабина большегруза. Пожарным удалось не допустить распространения огня. От удара частично сошел с рельсов локомотив. На момент ЧП в поезде находились 180 пассажиров, из них 17 — дети. Пострадавших нет. Сейчас последствия аварии устранены, движение по железной дороге восстановлено. Ведется следствие.