Полиция установила виновника взрыва у детского сада в Китае

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Китайская полиция установила подозреваемого в организации взрыва у детского сада в провинции Цзянсу. Он объявлен в розыск. Жертвами взрыва стали восемь человек.

По последним данным, жертвами взрыва у одного из детских садов в Китае стали восемь человек, еще более 60 получили ранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл накануне вечером в провинции Цзянсу, когда родители забирали детей домой. Полиции уже удалось установить подозреваемого, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Причина взрыва пока не называется. Ранее сообщалось, что на воздух взлетел газовый баллон в кафе неподалёку от детского сада.