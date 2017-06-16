Очевидцы рассказали об использовании ИГ тактики "выжженной земли"

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Населенные пункты сирийской провинции Алеппо, освобожденные от боевиков, постепенно возвращаются к мирной жизни. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы. Очевидцы говорят, что отступая, террористы применяли тактику "выжженной земли" - уничтожали все на своём пути.

Хадижа Аль Сафат уже забыла, когда могла спокойно привести на прием свою дочь. У девочки болит нога. Но медсестра успокоила — ничего серьезного, просто ушиб. Пока поселок Аран терроризировали бандиты, о визитах к врачу можно было и не мечтать. Амбулаторию боевики превратили в огневую точку.

Из Арана террористов выгнали примерно 4 месяца назад, передает "ТВ Центр". Восстановление поселка, власти и местные жители начали с медпункта. Пока это одна комната. С отметинами от пуль и пробитыми стенами.

"Помощь мы оказываем совершенно бесплатно. В день принимаем по 15-20 человек. В основном к нам приводят детей. У многих запущенные заболевания. Помогаем и раненным. Лекарствами и материалами нас обеспечили", - говорит медсестра Катна Бакрауи.

В Аране пока нет полноценного водоснабжения. Поселок обеспечивает только одна артезианская скважина. Но реконструкция уже идет. Пригнали технику, очищают улицы и дороги от строительного мусора. Там, где сегодня работает бульдозер, скоро построят новую пекарню.

Многие семьи в Аране потеряли родственников. Крестьян, которые отказывались вступать в их отряды, террористы казнили. Кто смог спастись от массовых расправ – бежали.

"Мы убежали из села, когда игиловцы начали убивать наших односельчан. За один день они зарезали 10 человек. Кто-то из нас жил в гуманитарных центрах, кто-то у родственников. Сейчас, когда мы узнали, что наше село освободили, решили вернуться. Конечно, пока проблем хватает, но главное, что мы на своей земле", - говорит местный житель Хусейн Хаж Ибрагим

Террористы старались полностью уничтожить и дома и инфраструктуру. Но люди все равно возвращаются, несмотря на разруху и пепелища. В поселке уже появилось электричество. Правда, не во всех домах, а в школе. Здание питают энергией солнечные батареи. Безопасность детей, как впрочем и их родителей, обеспечивают полицейские.

В поселок уже вернулись почти полторы тысячи человек. Люди говорят, что скоро, снова откроют магазины и лавки. Торговлей в Аране было занято почти все население. А за товаром сюда приезжали и жители соседних деревень. До конца лета местные власти пообещали восстановить и автобусное сообщение с Алеппо.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.