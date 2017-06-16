Путин высказался о проблеме олигархии в России

Теги: Политика путин интервью

Американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина". В ней президент России заявил, что проблема олигархии стоит сейчас не так остро, как это было в 90-е. Владимир Путин не видит проблемы в этом вопросе в современной России.

Владимир Путин заявил, что проблема олигархии в современной России "не стоит так остро, как это было в 90-х или начале двухтысячных". Заявление российского президента прозвучало в очередной части документального фильма Оливера Стоуна, передает ТАСС.

Президент указал, что теперь более сложной и значимой стала проблема неравенства доходов "между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов". "Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу", - добавил он.

Путин признался, что когда только приехал из Санкт-Петербурга в Москву "был удивлен, как много жуликов здесь собралось".

Читайте также:

Путин счел "излишнюю демонизацию" Сталина атакой на Россию

Путин рассказал о своем отношении к протестным акциям

Прямая линия Владимира Путина. Главное