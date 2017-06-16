Судно КНДР задержало российскую яхту с 3 членами экипажа

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Федерация парусного спорта Владивостока заявила о задержании яхты с тремя членами экипажа, предположительно, северокорейским судном в Японском море. Представительство МИД проверяет информацию об инциденте.

Судно Северной Кореи задержало российскую яхту "Katalexa", на борту находились три человека, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке Артема Моисенкова.

По его словам, перед отправлением в Россию яхта проходила двухмесячный ремонт в Японии. Предположительно, задержание произошло в северо-западной части Японского моря. На данный момент яхт-клуб не может связаться с экипажем.

Представительство МИД России во Владивостоке начало проверку информации о возможном захвате судна. Ведомство заявило, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.