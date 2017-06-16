Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России

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Американцы активно вмешивались в выборы в России, причем особенно агрессивные попытки были предприняты в 2012 году. Об этом заявил Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Президент подчеркнул, что Россия не занималась хакерскими атаками и не могла повлиять на результаты прошлогодних президентских выборов в США.

США всегда вмешивались в выборы президента в России. С таким утверждением выступил президент России Владимир Путин. Он сказал, что это происходило в 2000 и 2012 году, передает "Интерфакс".

"Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", - сказал Путин в последней серии документального фильма Оливера Стоуна.

Говоря об обвинениях во вмешательстве Москвы в американские выборы, Путин сказал, что "трудно себе представить, чтобы любая другая сторона, даже включая такую страну, как Россия, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании (в США) и на ее результаты".

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он тупиковой для российско-американских отношений ситуацию, в которой оказался Дональд Трамп из-за обвинений в адрес России, президент России сказал: "Это не тупик. Это только кадровый вопрос".

Американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина". В последней серии Путин и Стоун дискутировали о Сталине и олигархах.

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