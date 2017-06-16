Неизвестные из автомата расстреляли полицейских в Одинцове
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В Одинцове неизвестные из автомата открыли стрельбу по сотрудникам полиции, тяжело ранив одного из них. В настоящее время для поимки злоумышленников правоохранительные органы ввели план "Перехват".
Неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в подмосковном городе Одинцово. Об этом сообщает агентство "Москва".
"В Одинцове на улице Акуловская неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, открыли огонь по полицейским, тяжело ранив одного из них", - говорится в сообщении.
Сразу после происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Toyota. В настоящее время полицейские ввели план "Перехват" для их поимки.
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