США поздравили россиян с Днем России спустя три дня

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Госдепартамент США опубликовал поздравление с Днем России спустя три дня после праздника. Сообщение появилось на сайте ведомства 15 июня, а праздник россияне отмечали 12 июня.

Вашингтон поздравил Москву с Днем России спустя три дня после праздника. Сообщение было опубликовано 15 июня на сайте Госдепартамента США.

"От имени президента Дональда Трампа и американского народа я (госсекретарь Рекс Тиллерсон - прим. ред.) поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года", - говорится в сообщении.

В заявлении Тиллерсона отмечается, что и США, и Россия разделяют ответственность за международный мир и стабильность.

Ранее стало известно, что США впервые за 25 лет не прислали поздравление с праздником. В Госдепе объяснили, что в администрации президента США Дональда Трампа был принят "новый подход" и теперь все поздравления передаются через посольства.

В российском МИДе заявили, что не получали от США поздравление с праздником. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, Вашингтон боится сказать добрые слова в адрес России в условиях глобальной антироссийской паники в США.

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