Политолог: Путин показал адекватный стиль "спокойной силы"

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Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопросы и жалобы людей на уровень жизни и проблемы в регионах, дал разумные ответы, которые можно свести к формуле "спокойная сила". Такое мнение высказал политолог Дмитрий Орлов.

Политолог Дмитрий Орлов в эфире программы "События. 25-й час" обсудил с ведущим Алексеем Фроловым "Прямую линию" Владимира Путина:

"Квиточки, которые люди показывали, свидетельствами о том, что уровень жизни не просто неадекватен, но и неприемлем. И неслучайно, когда Путин говорил о том, что нужно будет делать президенту 18-24, назвал повышение благосостояния и качества жизни людей. Он почувствовал эту угрозу, эту проблему в ходе "прямой линии", и дал на нее ответ. Несмотря на то, что он увидел эту проблему - обшарпанные подъезды, кошмарные условия, в которых люди живут, никто этого не скрывает. Путин дает на это на все это разумные ответы, которые можно свести к формуле "спокойная сила". Этот стиль адекватен и вполне востребован", - полагает Орлов.

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