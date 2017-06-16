Путин назвал чушью утверждения о наличии у него счетов на Кипре

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него нет приписываемых ему богатств. Он также назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре.

Владимир Путин опроверг утверждения о том, что у него имеются банковские счета на Кипре. Об этом он сообщил в интервью Оливеру Стоуну, передает ТАСС.

"Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы", - ответил российский лидер на соответствующий вопрос американского режиссера. На фразу Стоуна о том, что на Западе Путина считают самым богатым человеком в мире, президент указал: "У меня нет такого богатства, о котором говорят".

Президент России также поспорил с режиссером относительно утверждения, что деньги приносят счастье. По его словам, от богатства – лишь головная боль. "Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить", - сказал он.

Американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина". В последней серии Путин и Стоун дискутировали о Сталине, вмешательстве США в российские выборы в 2012 году и олигархах.

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