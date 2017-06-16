Артефакты эпохи мезолита нашли в центре Москвы

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Археологи обнаружили два древнейших артефакта в центре столицы. Это произошло во время работ по программе "Моя улица". Кремниевый резец и скребок могут передать в музей или экспонировать на временных выставках, которые посвящены археологии столицы.

На Сретенке археологи обнаружили древнейший кремниевый резец эпохи неолита (V–III тысячелетия до нашей эры). Это произошло во время работ по программе "Моя улица". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, на Покровском бульваре археологи обнаружили еще один артефакт – скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры). Он был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце.

В настоящее время эти артефакты изучают специалисты. В будущем их могут передать в музей или экспонировать на временных выставках, которые посвящены археологии столицы.