В Лондоне загорелся еще один жилой дом

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В Лондоне загорелся трехэтажный жилой дом спустя два дня после крупного пожара в Grenfell Tower. Огонь вспыхнул на последнем этаже. В пожарную службу поступило большое количество звонков от местных жителей.

На востоке Лондона загорелся трехэтажный жилой дом, огонь вспыхнул на последнем этаже, сообщает газета Daily Express.

В пожарную службу поступило не менее 36 звонков от местных жителей. На месте ЧП работают спасатели. Сообщается, что пострадавших нет.

Два дня назад в Лондоне произошел крупный пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе столицы. Огонь охватил практически все здание, многие люди оказались в ловушке. Согласно последним данным, 17 человек погибли, в больницах 37 пострадавших.

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