На ВДНХ предсказывать исход матчей Кубка конфедераций будет робот

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Прогноз по результатам матчей Кубка конфедераций сделает робот на ВДНХ. Процесс отгадывания роботом исхода футбольный матчей будет в виде выбора одного из трех кубиков, в которых заранее положат листки бумаги: на двух будут написаны названия команд-участниц, на одном - слово "ничья".

На "Робостанции" ВДНХ робот "Бакстер" будет предсказывать результаты футбольных матчей Кубка конфедераций. Первый прогноз он сделает 17 июня за час до начала игры между сборными России и Новой Зеландии, которая состоится в Санкт-Петербурге, передает TVC.RU.

В дни проведения матчей перед роботом на столе поставят три полых кубика, куда заранее положат листки бумаги. На двух будут написаны названия команд-участниц, на одном - слово "ничья". Робот проанализирует пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы. Затем в случайном порядке он выберет один из кубиков и передаст сотруднику "Робостанции".

Кубок конфедераций стартует в России 17 июня. В Москве игры примет стадион "Спартак". На столичной арене пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч между сборными Чили и Камеруна, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня - Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе пройдет матч за третье место.

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