Аномально холодная погода привела к росту инфляции в России

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Холодная погода в России отодвинула дату появления раннего урожая. Это привело к росту инфляции на 0,1-0,2 процентных пункта по сравнению с прогнозами. В этой ситуации плодоовощная продукция (особенно картофель, морковь, яблоки и капуста) подорожала на 0,3 процента.

Аномально холодная погода отодвинула дату появления раннего урожая, что привело к росту инфляции на 0,1-0,2 процентных пункта по сравнению с прогнозами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов МЭР.

"Обычно плоды раннего урожая поступают на рынок в конце весны, и за счет этого годовой уровень прироста цен незначительно снижается. МЭР рассчитывало на то, что эта тенденция сохранится, и заложило ее предполагаемые результаты в годовой прогноз инфляции", - говорится в сообщении.

Однако синоптики признали апрель самым холодным с 2010 года. В мае температура не дотягивала до климатической нормы и в июне ситуация складывается похожим образом. В этой ситуации плодоовощная продукция (особенно картофель, морковь, яблоки и капуста) подорожала на 0,3 процента.

Агроэксперты заявляют, что если в ближайшее время погода не улучшится и продолжатся дожди, то инфляция может вырасти еще сильнее.