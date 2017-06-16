Взрыв у детсада в Китае совершил смертник при помощи СВУ

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Взрыв около детского сада в восточном Китае совершил 22-летний мужчина при помощи самодельного взрывного устройства. Сообщается, что подрывник страдал психическим расстройством.

Китайская полиция установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу устроил 22-летний мужчина при помощи самодельного взрывного устройства, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным анализа ДНК, СВУ привел в действие некий Сю, который погиб при взрыве. Части и материалы взрывного устройства полиция обнаружила у него дома при обыске. По данным следствия, подрывник страдал психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва стал взорвавшийся баллов в близлежащем кафе.

Взрыв у ворот детского сада произошел 15 июня в 16:50 по местному времени. По последним данным, 8 человек погибли. 65 человек пострадали, восемь раненных находятся в тяжелом состоянии.