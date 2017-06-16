Минобороны России заявило о возможной ликвидации лидера ИГ

Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт

Российская авиация в результате авианалета в южном предместье Ракки уничтожила более 300 боевиков запрещенной группировки "Исламское государство", в том числе высокопоставленных террористов. По данным Минобороны России, среди ликвидированных боевиков был и лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади.

Лидер запрещенной группировки "Исламское государство" Абу Бакр Аль-Багдади мог быть уничтожен в результате авиаудара российских ВКС по пригороду Ракки в конце мая. Об этом заявили в Министерстве обороны России в пятницу, пишет "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что удар был нанесен 28 мая по командному пункту в предместье "столицы" "Исламского государства", где в тот момент находились около 300 боевиков группировки, в том числе высокопоставленные террористы. Среди ликвидированных оказались эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГ Сулейман Аль-Шауах.

По информации Минобороны, которая сейчас проверяется по различным каналам, на совещании, где обсуждался выход боевиков из Ракки, присутствовал и Аль-Багдади, который также был уничтожен.

О том, что лидер "Исламского государства" мог быть уничтожен в результате авианалета, на прошлой неделе сообщало сирийское телевидение.