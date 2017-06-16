Посольство подтвердило задержание российской яхты судном КНДР
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Российская яхта Katalexa находится в северокорейском порту Раджин. Об этом заявил пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов. По его словам, в посольстве создан оперативный штаб во главе с советником-посланником России в КНДР, а генконсул России направился в северокорейский порт, где находится Katalexa.
Пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов подтвердил информацию о задержании российской яхты Katalexa с тремя членами экипажа на борту северокорейским судном, передает РИА Новости.
"Корейская сторона сообщила нам, что яхта находится в порту Раджин. Она была туда доставлена около 22.00 в четверг (около 16.00 по московскому времени). В посольстве создан штаб с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами, связанными с яхтой Katalexa", - сказал дипломат.
В настоящее время генконсул России в Чондине Юрий Бочкарев направляется в северокорейский порт, где находится Katalexa. "Это несколько часов по очень плохой дороге, он постарается связаться и поговорить с членами экипажа", - заявил Самсонов.
Ранее Федерация парусного спорта Приморья заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном.
В мае 2016 года КНДР задержала яхту "Элфин" с российскими спортсменами на борту. Затем власти КНДР отпустили судно, назвав произошедшее "недоразумением".
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